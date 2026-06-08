小説『下町ロケット」のモデルになったメーカー「植松電機」の植松努社長が、タレント・田村淳のオンラインコミュニティ「大人の小学校」の対談企画で講師として出演。植松社長に、失敗を恐れず挑戦を続ける大事さを語ってもらった。※本稿は、タレントの田村淳『大人の小学校』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。失敗を恐れないためには選択肢が複数あった方がいい淳：失敗を「次に活かすためのアイデアが詰まったもの」