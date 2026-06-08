東京オリンピック選手村跡地のマンション、「晴海フラッグ」で住人たちが「違法民泊」とみられる行為に頭を悩ませています。周辺では無許可のタクシー行為「白タク」が横行している疑いもあり警視庁が警戒を強めています。「まちびらきいたします！」東京オリンピックの選手村跡地を利用して建設された「晴海フラッグ」。海に囲まれた開放的なロケーション、人気のマンション街ですが、今、「迷惑行為」が横行しているといいます。