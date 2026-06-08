元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴びたタレントの時東ぁみ（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。時東は「2ヶ月ぶりの美容室へ」と書き出し、タンクトップ姿の写真をアップ。「自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。カットとトリートメントでスッキリ」とし、「とりあえず長さを変えてないから、このまま伸ばすか考え中！」とつづった。こ