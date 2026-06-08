デンマークサッカー協会（DBU）は8日、同国代表MFクリスティアン・エリクセン（ヴォルフスブルク／ドイツ）の最新状況を報告した。エリクセンは現地時間7日に行われたウクライナ代表との国際親善試合に先発出場していた中、65分に突然胸を押さえてピッチに倒れ込み、異変に気づいた選手と主審がメディカルスタッフを呼び寄せてピッチ内で応急処置が行われた。治療は約10分間に渡って続き、同選手は77分に担架に乗せられてピッ