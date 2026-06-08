日本卓球協会は8日、最大で男女各3人となる2028年ロサンゼルス五輪の日本代表選考基準を発表した。各2人のシングルスは、28年1月3日公表予定の世界ランキング上位2選手を選出する。新種目の混合団体のメンバーは、シングルス代表男女各2人に加え、残り1人ずつを28年の全日本選手権終了後1週間以内に強化本部が決定する。男女と混合のダブルスについては、混合団体代表の中から「最も国際競争力が高いと判断される」ペアを強化