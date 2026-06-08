中道改革連合の小川淳也代表は8日、IT会社代表が自民党総裁選で高市首相陣営と打ち合わせた上で中傷動画を作成したと取材に証言したことを受け「首相答弁の信ぴょう性に疑問が付された」とコメントし、説明責任を果たすよう求めた。
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