元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（３８）が子どもたちの姿を公開し、話題になっている。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「休日は息子くんが大好きなゴルフへ娘も今回ゴルフデビューできてとっても楽しんでいました」と記し、ミニスカート姿の写真を載せた加護。ゴルフカートに乗った２人の子どもの後ろ姿やゴルフをする息子の様子をアップしている。この投稿にフォロワーからは「息子くんの隣に居る