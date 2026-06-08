日本代表を支えるテクニカルスタッフ。2023年に入閣した若林大智氏は単身でスペインへ渡り、セビージャFCのフベニールA（U-18）、インファンティルA（U-13）でアナリストを務めた後、トップチームのアナリストも経験した。2019-20、2022-23シーズンにはUEFAヨーロッパリーグ優勝も成し遂げている。ヨーロッパの第一線で活躍した日本人アナリストは、なぜ日本代表に加わることになったのか。若林氏はその経緯についてこう語った。