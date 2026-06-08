兄弟姉妹が亡くなり、その子どもたちが相続放棄を考えていると聞くと、「次は自分が相続人になるのでは」と不安になる方もいるでしょう。相続は家族関係によって順位が決まり、相続放棄があると関係者が変わることがあります。 本記事では、姉の子どもが相続放棄した場合に、兄弟姉妹である自分が相続人になるのかについて解説します。 姉の子ども全員が相続放棄すると、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではない