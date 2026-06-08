50代になると、老後の生活が急に現実味を帯びてきます。特に独身の場合、「病気になったらどうしよう」「年金だけで暮らせるのか」と不安になる人も多いでしょう。独身の人は、将来を一人で支える場面が多くなるからこそ、早めに必要な老後資金の目安を知っておくことが大切です。 そこで本記事では、50代独身の老後資金について、生活費や年金をもとに考えていきます。 50代独身の老後資金は「毎月の不足額」から