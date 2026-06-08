アーティストの山田タケシが愛知・名古屋のサーキットイベント「ＳＡＫＡＥＳＰ―ＲＩＮＧ２０２６」（６月６〜７日）に出演した。今年で２０周年を迎えた同イベントは、２日間で３１３組のアーティストが名古屋の栄一帯に点在する１８会場で熱いパフォーマンスを繰り広げた。山田は今年５月にデビューしたばかり。「名前に騙されるな、この声に騙されろ。」をキャッチコピーに、世界で一番有名な?山田タケシ?になること