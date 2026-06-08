おたる政寿司 ぜん庵／小樽運河を目の前に極上の握りを「匠」6820円（お吸い物付き）昭和13年（1938）創業の老舗「おたる政寿司」が手がける運河沿いの店舗。自社の鮮魚店を通して仕入れる旬の厳選ネタを職人が丁寧に握り上げる、極上の寿司が味わえます。人気店のため、訪れる際は予約がおすすめ！人気の「匠」は、イクラやボタンエビ、炙った中トロやエビみその軍艦など、バラエティ豊かな12貫が楽しめます。「元祖名物いかそう