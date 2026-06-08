王室に詳しいジャーナリストのピアーズ・モーガン氏が、ヘンリー王子とメーガン妃が５歳の娘リリベット王女について示した「二重基準」を厳しく非難している。英紙エクスプレスが７日、報じた。故エリザベス女王にちなんで名付けられたリリベット王女は４日に５歳の誕生日を迎え、メーガン妃は誕生日を記念して娘の写真を公開した。モーガン氏は今週初めにロンドンで行われたパネルディスカッションを引き合いに出し「彼らは