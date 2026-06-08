全国で5店舗目にオープンした神戸のアニエスベーカフェ「神戸阪急」の5階にニューオープンした「アニエスベー カフェ神戸阪急店」。全国に東京と京都にしかない「アニエスべー カフェ」が、今回神戸に初進出しました。実は、「agnès b.（あにえすべー）」の創業者でありデザイナーのアニエス・トゥルブレ氏は神戸の大ファンで、1998年から名誉市民（神戸大使）となっている神戸ゆかりの人なのです。そんな神戸との縁から、こ