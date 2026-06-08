寝転んでスカイツリーを見上げられる！ココだけの贅沢テラス©TOKYO-SKYTREE 「LOOK UP CAFE TOKYO SKYTREE」の最大の特徴は東京スカイツリーを真下から眺められるこのテラス。芝生の柔らかい部分（写真の薄緑色の部分）に座ってくつろぐことも可能です。ネットベンチでは寝転んで東京スカイツリーを下から上まで見て楽しむことができます。東京スカイツリーの壮大さや緻密さだけでなく伝統的な建築技術が使われた東京スカイツ