TOMORROW X TOGETHER（TXT）のテヒョンが、日本で撮影された近況ショットを公開した。テヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】テヒョン、“滅ポーズ”披露「はぁ最高」「可愛すぎ…」公開された写真でテヒョンは、鮮やかなイエローのパーカーにハーフパンツを合わせたラフなコーディネートを着こなし、爽やかな魅力を放った。特に注目を集めたのは、ボーイズグループM!LKの楽曲『好きすぎて