メ～テレ（名古屋テレビ） 糖尿病の治療薬「マンジャロ」が、“痩せ薬”として利用されるケースが急増し問題になっています。 「食欲が減ると聞いたので、やってみようと思って」（マンジャロを使用 名古屋市在住の30代） こう語るのは、名古屋市に住む30代の男性です。 男性がダイエット目的で使っていたというのが、糖尿病の治療薬「マンジャロ」です。 「SNSで見てネットで調べたら、近くのクリニッ