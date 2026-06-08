学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「東リべ」はなんの略？「東リべ」はなんの略か知っていますか？映画化までした少年漫画！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「東京卍リベンジャーズ」を略した言葉でした！東リべとは、週刊少年マガジンで連載され、