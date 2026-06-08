ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。コメディアンの藤井隆さんを迎えての対談をお届けします。藤井隆ふじい・たかし1972年生まれ、大阪府出身。1992年、吉本新喜劇に入団。2000年『ナンダカンダ』で歌手デビュー。現在は舞台やドラマ、音楽などさまざまな分野でマルチに活動する。初エッセイ集『マ・エノメーリ』（KADOKAWA）が発売中。ゆっきゅん1995年生まれ、岡山県出身。2021年からセルフプロデュースで「DIVA P