高梁川（岡山・高梁市） 倉敷市立自然史博物館は、高梁川流域で見られる石や生きものなどを紹介する特別陳列を７月５日まで開催しています。 かつて高梁川河口付近の干潟で多数生息していたとされる岡山県絶滅種の昆虫「ルイスハンミョウ」の標本や、植物学者の牧野富太郎が新見市で発見し命名したとされる「アテツマンサク」、鉱物の「ひすい」などを展示しています。 20日には「地学・植物」をテーマに、27日に