今日8日、午前8時38分頃にフィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ)を震源とする地震が発生しました。この地震の影響で、日本の太平洋沿岸では午後になってから次々に津波が観測されました。各地で津波を観測今日8日、午前8時38分頃にフィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ)を震源とする、マグニチュード8.2の大きな地震が発生しました。午前9時5分には、沖縄から関東にかけての広範囲にわたる太平洋沿岸に津波注意報が発