クマのニュースです。全国各地で目撃情報が相次ぎ、7日は宇都宮市の商店街にも出没するなど、人間の生活圏にもどんどん入り込んでいます。そんな中、8日は静岡･富士宮市でもクマの目撃情報が相次ぎ警戒が続いています。7日未明、JR宇都宮駅から約2キロの距離にある商店街を歩く2人。右側から現れたのは…クマ。2人の目の前を走り去っていきました。警察によると、クマの体長は1メートルほどと見られていておととい6日