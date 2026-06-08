名古屋・栄の新たなシンボル「ザ・ランドマーク名古屋栄」が6月11日にグランドオープンします。その低層階にお目見えするのが、ラグジュアリーモール「HAERA」です。 【写真を見る】【全店舗掲載･フロアガイド】HAERA 名古屋･栄に6月11日グランドオープン 地下2階～地上4階 東海エリア初出店（40店舗）を含む全65店舗 地下2階～地上4階まで展開する商業施設「HAERA」。ファッションや