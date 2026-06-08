週明け８日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３０４．８９ポイント（１．２２％）安の２４６５７．０６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９５．２７ポイント（１．１３％）安の８３４１．３６ポイントと４日続落した。ハンセン指数は３月２３日以来、約２カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３６３９億７４７０万香港ドル（約７兆４４３２億円