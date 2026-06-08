「とんねるず」木梨憲武（64）が8日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。木梨は「武豊、最年少&最年長G1勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー！！急なカンパイパーティーで集合！！」とつづり、7日開催の安田記念でJRAGI最年長勝利記録を更新した武との2ショットを公開。「来年のスポーツ王かスポーツKINGでは、急に空を飛び、瞬間移動！？打ち合わせ開始！！G1勝利もハンドパワーで