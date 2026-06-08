タレントのマツコ・デラックス（53）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、カップ麺にまつわる持論を口にした。番組では、カップ麺を鍋で作ると、食感に違いが出ておいしくなるという仮説について、専門家の見解をまじえて検証した記事を紹介した。マツコは「おいしくなるのは、その通りだと思うんですけど」と理解を口に。しかし、「カップ麺って、これがやりたくないから買うのよ」と、そもそも