【ロンドン＝横堀裕也】英国のスターマー首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相は７日、ロンドンでウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。英仏独首脳は会談後の共同声明で、ゼレンスキー氏が戦闘終結に向けてロシアのプーチン大統領に直接協議を提案したことを歓迎し、プーチン氏に即時停戦に応じるよう求めた。共同声明によると、首脳らは今月中旬に開催される先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）や７月上