6月11日に名古屋・栄に開業する『ザ・ランドマーク名古屋栄』。東海初出店など全65店が集まる「HAERA」と、栄に待望のシネコン「TOHOシネマズ」が入る注目の施設が8日、報道陣に公開されました。 ■東海初出店の「スタバ」に“名古屋イチ高い”ステーキ弁当も 栄エリアの新たなシンボルとして注目される「ザ・ランドマーク名古屋栄」。高さは中日ビルよりも高い約211m、地上41階・地下2階の高層ビ