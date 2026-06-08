茨城県から沖縄県にかけて発表されていた津波注意報は、先ほどすべて解除されました。8日午前8時38分にフィリピンのミンダナオ島で発生した地震で、気象庁は午前9時5分、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸部に津波注意報を発表していましたが、午後4時50分ごろ津波注意報をすべて解除しました。