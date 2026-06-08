女性が18歳未満と知りながら、みだらな行為をしたとして8日、新潟市江南区に住む介護士の男（28）が、新潟県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。警察によりますと男は去年8月下旬、当時17歳の女性が18歳未満であることを知りながら、新潟市内のホテルでみだらな行為をした疑いがもたれています。男と女性はSNS上で知り合ったということです。サイバーパトロールで2人のSNS上でのやりとりを認知した警察が