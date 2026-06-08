物価上昇に伴う大幅な賃上げの定着などにより、近年は初任給額を大きく引き上げる企業が相次いでおり注目を集めています。一般財団法人労務行政研究所（東京都品川区）が実施した「2026年度新入社員の初任給調査」によると、2026年度の初任給を前年度から「全学歴引き上げた」と答えた東証プライム上場企業は約7割にのぼりました。【初任給平均値】大卒の初任給の水準は？（調査結果）調査は、東証プライム上場企業のうち1543社に3