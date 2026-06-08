2026年のサッカーワールドカップ（W杯）開幕が近づき、世界中で再びサッカー熱が高まっている。スター選手のスーパーゴールに注目が集まる一方で、いま欧州のトップクラブでは「どの選手に、いくら払うべきか」をデータで見極める時代になっている。かつてリバプールFCのデータ分析部門を率い、チームをプレミアリーグ優勝や欧州チャンピオンズリーグ制覇へと導いた元リサーチ・ディレクター、イアン・グラハム氏の著書『サッカー