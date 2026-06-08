中国気象局は6月8日、韓国済州島で開かれた国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）・世界気象機関（WMO）台風委員会（以下「台風委員会」）の第58回会議で、2024年に除名された「ヤギ」（台風第11号）など台風9個に代わる新たな台風名称9個が審議・採択されたことを明らかにしました。 WMOの規定によると、北西太平洋と南海地域で発生する台風の命名、除名と名称変更は、台風委員会が一元的に管理することになっています。ある台