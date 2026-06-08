モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後の体型の変化について明かしました。【投稿】藤田ニコル「お顔はまんまるです」「無理なダイエットはダメですよ」藤田さんは「お顔はまんまるです。だって18キロ太ったからね」とポスト。産後の体型変化を明かしました。「でも8キロは痩せました」と報告し、「あと１０キロ」と、さらに減量することを宣言しています。コメントや引用リポストでは「人