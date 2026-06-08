乗り上げブロックに関する「注意喚起」が議論に一軒家に住んでいる場合、駐車スペースとそれに面した道路との段差を埋めるべく、「乗り上げブロック」（駐車プレート・段差スロープ・駐車スロープなどとも）と呼ばれる“段差解消アイテム”を敷いている方も少なくないかもしれません。この乗り上げブロックを敷くと、車高が低いクルマでも下回りを擦る心配が無くなり、シニアカー／車いす／台車などの移動もスムーズかつ安全に