ロッテのアンドレ・ジャクソンが9日の中日戦に先発する。ジャクソンは球団を通じて「前回の登板は自分なりにしっかりとしたピッチングが出来たので今回もチームに活気がつくように試合を作りたいし、少しでも長い回を投げたいのが一番です。交流戦、僕は明日が最後の登板になるかもしれないけど、チームはいい流れになっているので、しっかりと締めたいと思います」とコメント。ジャクソンは今季ここまで10試合・62回2/3を投