◆ 白球つれづれ2026・第23回セ・パ交流戦が、いよいよ大詰めを迎えようとしている。7日現在（以下数字は同じ）通算成績はパ・リーグが38勝27敗4分けとセ・リーグを圧倒。昨年も1位のソフトバンクから6位の楽天まで上位はパが独占、パ・リーグの天下はまだまだ続きそうだ。4日のロッテ戦から4連敗でセ首位の座から陥落したヤクルト・池山隆寛監督は日本ハムの北山亘基投手に完投を許した直後もあって「パの投手は球が速いね