モデルやタレントとして活動する藤田ニコルが自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：藤田ニコル、実写映画初出演は“劇中ホラー映画の主人公”役クランプアップコメント映像も 投稿には、お宮参りをする藤田と、おくるみに包まれた娘の姿が。藤田は明るい黄色にピンクの桜が散りばめられた、鞠柄が印象的な着物を纏っている。鞠柄は、鞠が本来は子どものおもちゃであることから、「子どもがどこ