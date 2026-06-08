「カフェ・ベローチェ」は、6月18日（木）〜9月16日（水）の期間、開業40周年を記念した「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」を、全国の店舗で開催する。【写真】クリームソーダが涼しげ！かわいらしい全8種類のデザイン■集めたくなるデザイン今回開催される「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」は、500円以上のレシート3枚、または1500円以上のレシート1枚を、レジで提示すると数量限定で「40周年記念 黒ねこハンドタオル