大河ドラマ「豊臣兄弟！」ミュージアムの近くにある、創業64年の老舗洋食店「名代とんかつ八千代 味清」。“秀吉と秀長”をイメージしたボリューム満点の“あやかり定食”が話題となり、県外からも多くの客が訪れています。 ■創業64年の老舗洋食店 地下鉄「中村公園駅」から車で約3分。昭和37年創業の老舗洋食店「名代とんかつ八千代 味清」は、中村区で最も歴史のある洋食店の一つといいます。