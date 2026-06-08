2026年4月から道路交通法が改正され、自転車の傘差し運転が違反の対象となりました。雨の季節に入り、自転車でレインコートを着用する人が多くなっています。先週、広島でも梅雨入りが発表され、雨の日も多くなる中、街ではレインコートを着て自転車に乗る人が目立ちます。■自転車に乗る人「傘は差さずに。危ないから。」4月に道路交通法が改正され、傘差し運転は反則金5千円の対象となります。県警によると県