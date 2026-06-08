本格的な暑さを前に、広島労働局は屋外での作業が多い建設業に対し、熱中症対策の徹底を求めました。広島労働局は6月8日、建設業労働災害防止協会に熱中症対策の徹底を求める要請書を手渡しました。労働局によると県内では2025年、労働現場での熱中症による死傷者数は58人で、前の年より35人多く過去最多でした。そのうち建設業は12人で、1人が死亡しています。■広島労働局宮原 真太郎 局長「熱中症に関して、各職場に応