今シーズンの最終戦を終えた北海道コンサドーレ札幌は、きょう８日(月)に札幌・宮の沢でシーズン総括会見をおこなった。川井健太監督が、序盤は苦しみながらも４月中旬から19年ぶりの７連勝を達成した今季を振り返った。冒頭には、７日に４５歳の誕生日を迎えたばかりの川井監督が報道陣から誕生日ケーキを送られ、笑顔を見せた。■川井健太監督Q.今シーズン振り返って「重要なハーフシӦ