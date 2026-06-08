女優三田佳子（８４）が７日に東京都内で行われた映画「お終活３幸春！人生メモリーズ」の舞台挨拶を行った姿が話題になっている。高畑淳子（７１）と登壇。同映画のＰＲで久しぶりに公式イベントなどに姿を見せている。ふんわり明るい髪に、やさしい表情。白地に上品な虹色の模様が入った細身ロングワンピに白のシューズ姿。大女優健在のたたずまいが印象的だった。ステージでは映画に登場するくまモンと戯れ、迫ってきた