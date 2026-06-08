元日本代表でＵ−２０日本代表監督を務めた田中孝司（たなか・こうじ）さんが５月２６日午前７時２０分、横浜市の自宅で急性骨髄性白血病のため死去した。日本サッカー協会（ＪＦＡ）が８日、発表した。７０歳だった。通夜、告別式はすでに親族にて執り行われた。田中さんは埼玉県出身。浦和市立−明大を経て日本鋼管・ＮＫＫでＭＦ、ＤＦで活躍した。日本代表には１９８２年アジア大会、８３年ロサンゼルス五輪予選で選出さ