習近平国家主席を乗せた専用機が、8日正午ごろ北朝鮮の首都・平壌に到着したと中国メディアが伝えました。【映像】習主席が7年ぶり北朝鮮訪問 首脳会談へ金正恩総書記との2日間にわたる中朝首脳会談が始まります。中国メディアによりますと、習近平国家主席は8日午前、専用機で北京を出発し、8日正午ごろ、平壌に到着しました。習主席の北朝鮮訪問は2019年6月以来7年ぶりで、金総書記との首脳会談は去年9月以来です。習