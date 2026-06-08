フリースタイルスキー女子でミラノ・コルティナ五輪代表の近藤心音（23＝オリエンタルバイオ）が8日、自身のインスタグラムで、現役引退を発表した。「2026ミラノオリンピックを最後に、約12年間の競技生活に終止符を打ち、選手を引退することを決断いたしました」と報告し、「ここまでの道のりに関わってくださった皆様、支えてくださった皆様へ心より感謝申し上げます」と周囲へ感謝の言葉をつづった。「母は栄養管理の為