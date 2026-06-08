タクシー営業の許可がないにもかかわらず客を乗せるいわゆる「白タク」行為の摘発が過去最多となる中、東京・中央区の「晴海フラッグ」で、一斉取り締まりが行われました。【映像】選手村跡地で“白タク”一斉取り締まり（実際の様子）東京オリンピックなどの選手村跡地に作られた「晴海フラッグ」で行われた「白タク」行為の一斉取り締まりでは、走行している車両を停め、走行の目的や同乗者がいるかなどを確認するなど声掛け