株価を左右する注目点8日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が急落した。前週は7万円が目前に迫ったが、米国での利上げ観測の高まりで失速した。平均株価は急ピッチで上昇してきたため、市場では過熱警戒感が高まる一方、長期の上昇傾向は変わらないとの楽観論も根強い。米国では前週末発表の5月の雇用統計が労働市場の堅調さを示し、米連邦準備制度理事会（FRB）が年内に利上げに踏み切るとの観測が強まった。長期金利が