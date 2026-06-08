初日（８日）の「センプルドリーム」は、１号艇の峰選手が逃げて１着、５号艇の地元・稲田選手が２着に入ったものの、３着の６号艇・篠崎選手が抜けてしまいました。途中までは考えた通り、だったんですが…切り替えましょう！２日目のメインは【ぶるたんドリーム】。ここも１号艇で地元の吉川選手が難なく逃げるんじゃないですか。尼崎でのＧ１を４勝しているわけだし、負ける要素を見つける方が難しい。重箱の隅を突いても時